Как назвать на украинском 'предвкушение': проверьте свои знания

Украинский язык чрезвычайно богат словами, обозначающими различные тонкие оттенки эмоций. "Втіха", "туга", "бентега" – вы без труда сможете объяснить себе, что они означают. Но сможете ли правильно назвать чувство ожидания чего-то хорошего.

Люди, долгое время пользовавшиеся русским языком, наверное, с легкостью вспомнят существительное "предвкушение". Но не все смогут его адекватно перевести. OBOZ.UA поискал хорошие аналоги.

Так, по мнению профессора, доктора филологических наук Александра Пономарива, лучшим вариантом здесь станет слово "передчуття". Так он отметил в своем блоге, в котором отвечал на вопросы читателей.

Однако это слово может обозначать ожидание как чего-то хорошего, так и плохого, проявление интуиции. Если речь идет именно об ожидании чего-то хорошего, приятного, можно также употребить слово "передсмак".

А вообще существует несколько вариантов слов, которые обозначают именно трепетное ожидание чего-то, что должно вот-вот произойти:

передчування;

пречуття;

прочуття;

почування.

Итак, теперь у вас есть несколько вариантов на выбор, которыми вы можете описать чье-то состояние в такой ситуации. Не бойтесь исследовать словари, если вам не хватает какого-либо слова. Там вы можете найти неожиданно красивый вариант, который придется вам по душе.

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