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Без ножа: рассказываем, как почистить рыбу от чешуи за 2 секунды

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
528
Свежая рыба

Свежая рыба, например, карп, карась, сазан, белый амур, толстолобик, лещ имеют достаточно грубую чешую, которую даже тяжело очистить и при помощи ножа. Но, выход есть, всегда на помощь придут кулинарные хитрости.

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Свежая рыба

Редакция FoodOboz делится полезным кулинарным лайфхаком, благодаря которому вы очистите рыбу от чешуи на 2 секунды.

Как очистить рыбу кипятком:

Рыбу положите прямо в кухонную раковину, полейте кипятком, после холодной водой и сразу снимите чешую столовой ложкой! После промойте хорошо и все.

Как быстро очистить рыбу от чешуи

Еще можно полить кипятком и снять чешую овощечисткой, это будет также быстро!

Как почистить рыбу без ножа

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