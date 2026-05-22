Как избавиться от залысин на газоне: советы экспертов

Залысины на газоне могут появляться из-за уплотненной почвы, засухи, тени, вредителей, застоя воды или активного вытаптывания участка. Для небольших поредевших участков часто подходит подсев, а для теплолюбивых газонов или больших проплешин более эффективными могут быть пробки или рулонный газон.

Эксперты по уходу за газонами Роджер Мэй, Джейсон Маккосленд и Хиллари Томпсон советуют сначала найти причину проблемы, а уже потом подсевать траву или укладывать дерн. Если правильно подготовить почву и подобрать метод, трава постепенно заполнит пустые места.

Когда лучше всего обновить газон

Единого идеального времени для всех газонов нет. Все зависит от климата, региона и типа травы.

Газоны прохладного сезона, в частности мятлик, овсяница и райграс, лучше всего восстанавливать весной или осенью. Роджер Мэй объясняет: "Лучшее время для восстановления газонов прохладного сезона – весна и осень, ведь это самые благоприятные периоды для роста".

Осенний подсев имеет преимущество: новая трава успевает окрепнуть до летней жары. В то же время весна тоже подходит для небольших поврежденных участков после зимы.

Почему появляются залысины

Причин может быть много. Газон редеет из-за зимних повреждений, болезней, вредителей, погоды, тени или постоянного хождения по одному участку.

Хиллари Томпсон среди частых причин называет уплотненную почву, засуху, чрезмерный сток воды, низины, где собираются лужи, насекомых, активные игры во дворе и больших собак. Также залысины могут появляться из-за собачьей мочи или неправильного внесения удобрений.

Джейсон Маккосленд отмечает: "Проблема в том, что все эти вещи могут выглядеть очень похоже". Поэтому владельцам нового участка иногда приходится внимательно наблюдать за газоном, чтобы понять истинную причину.

Как подготовить участок

Перед ремонтом нужно устранить то, что вызвало залысины. Если почва уплотненная, ее стоит разрыхлить, аэрировать и добавить компост. Если проблема в засухе – наладить полив или выбрать засухоустойчивую траву.

Если вода застаивается, низкие места подсыпают плодородным грунтом, а лишнюю воду отводят от участка. В случае вредителей может понадобиться профилактическая обработка или более устойчивый тип газона.

Если траве не хватает света, стоит обрезать нижние ветки деревьев. Если газон страдает от собак или постоянного вытаптывания, участок лучше временно не нагружать, пока он не восстановится.

Подсев травы

Подсев – один из самых простых способов восстановить поредевшие места. Оно хорошо работает для газонов прохладного сезона, особенно если на участке еще осталось примерно 50–75% здоровой травы.

Для этого нужно разрыхлить залысину граблями, высеять семена, слегка прикрыть их тонким слоем почвы и регулярно поливать. В то же время стоит помнить, что некоторые весенние средства против сорняков могут мешать прорастанию семян.

Смеси

Для небольших пятен можно использовать готовые смеси для латания газона. Обычно они содержат семена, мульчу и удобрение.

Это удобный вариант, но важно подобрать смесь под тип вашей травы. Иначе новый участок может отличаться цветом или текстурой от остального газона.

Пробки и рулонный газон

Для теплолюбивых газонов подсев часто не является лучшим решением. В таких случаях может помочь пересадки небольших кусков здоровой травы – так называемых пробок.

Маккосленд объясняет: "Пересадка пробок означает, что вы берете здоровую траву из более густых участков газона и пересаживаете ее на поврежденные места".

Если проплешина большая или нужен быстрый результат, можно использовать рулонный газон. Его укладывают на подготовленную почву, хорошо прижимают к земле и регулярно поливают, пока корни не закрепятся.

