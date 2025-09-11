Как избавиться от крыс в мусорных баках: простая хитрость

Приближается то время года, когда крыс больше тянет в наши дома, поэтому многие люди могут начать беспокоиться о надоедливых грызунах, которые вторгаются в их дома. С понижением температуры вредители начнут искать убежища в холодные месяцы, а это означает, что некоторые из них будут пытаться прокрасться в дома людей.

Одна из вещей, которая их привлекает, это еда, поэтому они часто нацеливаются на мусорные баки, когда чувствуют какой-то привлекательный запах. Однако, если вы хотите навсегда избавиться от крыс, вам нужно лишь внести одно простое изменение в способ хранения отходов, пишет Express.

Большинство людей хранят свои отходы вне дома, поскольку они могут иметь непривлекательный вид и сильно пахнуть в помещении, но есть некоторые правила, которых нужно придерживаться, чтобы защититься от вредителей. В конце концов, хранение определенных предметов в вашем саду может привлечь крыс .

По данным службы борьбы с вредителями Catchem, существует простой способ предотвратить проникновение крыс в ваши мусорные баки. Несколько месяцев назад они посетили место, где было значительное нашествие крыс, и сделали одно открытие.

После осмотра территории было обнаружено, что крысы легко добирались до содержимого пластиковых контейнеров, поскольку легко прогрызали их.

Эксперты сказали, что лучше всего выбрать металлический контейнер, чтобы не допустить попадания крыс. По их словам, простое совершенствование системы управления отходами может помочь отпугнуть крыс и предотвратить их проникновение в ваши мусорные баки.

Итак, эксперты по борьбе с вредителями рекомендуют использовать металлические контейнеры для утилизации отходов вместо пластиковых. Это объясняется тем, что грызуны могут легко прогрызть пластик, чтобы добраться до еды или других съедобных материалов.

Это означает, что это не только поможет отпугнуть крыс, но и других существ, таких как мыши и белки.

Стоит также отметить, что крыс могут привлекать компостные контейнеры. Если в вашем саду есть такой, есть несколько вещей, которые вам следует знать.

Если вы хотите иметь компостный бак с минимальными шансами привлечь крыс и мышей, вам следует:

Избегайте добавления таких продуктов, как мясо и молочные продукты.

Держите его как можно более влажным.

Регулярно переворачивайте его, поскольку это помогает предотвратить появление вредителей.

Используйте сухие листья или землю, чтобы закрыть пищевые остатки.

Используйте ароматизаторы, такие как масло перечной мяты, чтобы сделать компост непривлекательным запахом.

Используйте контейнер со сплошными стенками, чтобы не допустить крыс.

Выстелите дно вашего контейнера проволочной сеткой.

Используйте термостат, поскольку полностью закрытый контейнер может помочь предотвратить доступ грызунов к вашему компосту.

Если вы волнуетесь, что у вас проблема с крысами, обратитесь к экспертам за дополнительным советом. Они помогут решить проблему.

