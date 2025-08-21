Как избавиться от крыс без химии и яда: естественный способ

Крысы являются распространенным вредителем в садах и могут нанести много вреда, но существует естественный способ их отпугнуть.

Эти надоедливые грызуны представляют угрозу для красоты вашего сада, поскольку они пожирают растения и разбрасывают помет. Кроме того, эти существа также являются переносчиками таких болезней, как лептоспироз, сальмонеллез и хантавирус, и могут размножаться с тревожной скоростью, пишет OBOZ.UA.

Поэтому если вы заметили грызунов в своем саду, вам нужно быстро действовать, чтобы их уничтожить. Эксперты рекомендуют использовать для этого лук.

Он имеет резкий запах, к тому же крысы его "ненавидят". Кроме того, для эффективности этого метода его даже не нужно выращивать. Просто положите лук туда, куда, по вашему мнению, крысы имеют доступ, и "они понюхают и убегут из вашего сада".

При этом крайне важно заменять лук каждые несколько дней, иначе он сгниет.

Для большей эффективности можно посадить немного лука в своем саду. Лук – это культура холодного сезона, которую можно размножать семенами, рассадой или саженцами. Он хорошо растет на полном солнечном свете и в богатой, влажной почве.

Собирать урожай можно, когда луковицы полностью разовьются, а верхушки начнут желтеть и опадать.

