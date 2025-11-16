Как чувствуют себя львицы, которых накануне искали в Хмельницкой области: свежее видео

Львицы, которые накануне сбежали из реабилитационного центра в Хмельницком, сейчас ждут осмотра ветеринаров. Вчера животные покинули территорию комплекса, из-за чего были организованы поиски с участием спасателей и БПЛА.

Следствие выясняет причины побега и оценивает действия должностных лиц центра. Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Львицы сбежали из реабилитационного центра для диких животных, вероятно из-за внешнего воздействия человека. Обоих животных нашли вчера вечером: львицы все время находились вблизи зооуголка.

В результате инцидента погибли другие животные, которые находились в смежных вольерах. К поискам хищников привлекали спасателей ГСЧС, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Правоохранители отметили, что обстоятельства побега еще устанавливаются. Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Прокуроры проводят следственные действия, чтобы установить причины побега, круг причастных лиц и оценить действия должностных лиц центра.

Состояние обоих львиц стабильное, их будут проверять ветеринары, чтобы оценить последствия происшествия для здоровья животных.

