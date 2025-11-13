Как быстро почистить много орехов: простой способ

Грецкие орехи мы используем в целом множестве блюд – от салатов до выпечки. Но почистить их бывает весьма нелегко, ведь каждый орешек спрятан в прочной оболочке, которую не всегда легко расколоть даже специальными щипцами.

Тем не менее, существует способ существенно облегчить эту задачу. О нем в своем TikTok рассказала блогер Ольга Шаевская. Этот лайфхак помогает ослабить скорлупу грецких орехов, после чего они начнут раскрываться с меньшими усилиями и значительно быстрее.

В кастрюле доводим воду до кипения. Предварительно промытые орехи погружаем в кипяток и варим примерно три минуты, если это молодые плоды, и 10-15 минут, если они полностью спелые. Затем все орехи достаем и перекладываем в холодную воду. Такой перепад температур делает скорлупу более хрупкой и ее становится достаточно легко снять ножом и навесть пальцами.

Кстати, варка – не единственный способ сделать скорлупу грецких орехов более податливой. Их также можно подержать несколько часов в морозилке или запечь в духовке около 20 минут. После этого плоды тоже станут раскалываться легче.

Если же вам надо снять пленочки с орехов, в таком случае блогер советует замочить очищенные плоды в холодной воде на ночь. Утром кожура начнет легко отшелушиваться.

