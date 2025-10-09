Как правильно разрезать перец, чтобы не рассыпать семена повсюду. Видео

Перец бывает трудно нарезать кубиками из-за его полой и необычной формы, а также трудно отделить семена от частей овоща, которые вы хотите съесть.

Видео дня

Чтобы помочь, шеф-повар Кэмерон Томсон поделился своими лучшими советами о том, как лучше всего нарезать перец, чтобы не оставить семена повсюду и не потерять слишком много овоща. Своим лайфхаком от поделился в своих соцсетях.

"Один из худших способов нарезать перец кубиками – это разрезать его прямо через сердцевину", – сказал он в начале своего видео, утверждая, что хотя это и работает, но жалуется, что семена в таком случае разбросаны повсюду.

Он продолжил, что это также затрудняет удаление косточки из перца, поскольку изогнутая форма заставляет его шататься вперед-назад, когда вы пытаетесь нарезать его на кусочки.

Поэтому шеф-повар предложил другой метод, которому он научился у профессионалов.

Что надо делать

Он начал с того, что удалил верхнюю и нижнюю части перца, оставив их так, чтобы можно было видеть углубление внутри. Затем срезал одну сторону, прежде чем прокатать его на ноже, что позволило легко вынуть косточки.

"Ни одно семя не падает на разделочную доску", – отметил он, прежде чем продолжить демонстрировать остальную часть своего метода.

Затем он разрезал длинный прямоугольный кусочек перца пополам, осторожно вынул доступные белые части из сердцевины, быстро нарезал его брусочками, а дальше перевернул их, чтобы нарезать кубиками.

Что касается верхней и нижней частей, которые вы отрезаете в начале, он продолжил, показывая, что вы можете просто вытащить зеленую ножку, нажав снизу. Затем вы можете продолжить нарезать эти кусочки такой же формы, как и остальной ваш перец, минимизируя любые пищевые отходы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно закрыть болгарский перец на зиму.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.