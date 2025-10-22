УкраїнськаУКР
Как без химии отчистить пригорелые кастрюли: делимся лучшими домашними средствами

Если у вас пригорела кастрюля, не спешите ее выбрасывать, ведь зная некоторые хитрости. Для этого даже не понадобятся агрессивные моющие средства.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем быстро отмыть пригорелые кастрюли.

Соль

Насыпьте соль на дно толстым слоем и оставить на несколько часов, после потрите нагар жесткой стороной губки.

Сода и вода 

Вмешайте соду с водой, прокипятите, дайте остыть, почистите щеткой или ершиком по пригоревшим местам и помойте.

