Как без химии отчистить пригорелые кастрюли: делимся лучшими домашними средствами
Если у вас пригорела кастрюля, не спешите ее выбрасывать, ведь зная некоторые хитрости. Для этого даже не понадобятся агрессивные моющие средства.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем быстро отмыть пригорелые кастрюли.
Соль
Насыпьте соль на дно толстым слоем и оставить на несколько часов, после потрите нагар жесткой стороной губки.
Сода и вода
Вмешайте соду с водой, прокипятите, дайте остыть, почистите щеткой или ершиком по пригоревшим местам и помойте.
