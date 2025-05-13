Кабмин утвердил порядок, который откроет путь к запрету УПЦ МП

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок, который предусматривает проверку религиозных организаций на наличие связей с иностранными структурами, деятельность которых запрещена в Украине. Это может стать правовой основой для запрета деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), если будет доказана ее связь с Россией.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина. Согласно документу, специально созданная исследовательская группа при Государственной службе по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) будет осуществлять проверки религиозных организаций на признаки аффилированности с иностранными структурами, деятельность которых запрещена из-за угрозы национальной безопасности. И это не только вопрос религиозных убеждений, но и важный элемент национальной безопасности в условиях глобальных геополитических изменений.

"В соответствии с абзацем восьмым статьи 30 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" Кабинет Министров Украины постановляет: Утвердить Порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, который прилагается", – говорится в документе.

Процедура проверки может быть инициирована не только самой ГЭСС, но и органами власти, общественными организациями или гражданами. В ходе исследования ГЭСС может обращаться в государственные органы, использовать выводы религиоведов и открытые источники, в частности медиа, а также проводить опрос представителей религиозных организаций с фиксацией процесса. Это дает возможность шире взглянуть на вопрос и обеспечить полноту анализа, учитывая все аспекты, которые могут иметь влияние на религиозную жизнь страны.

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов прокомментировал утверждение постановления, отметив, что это может стать важным шагом к запрету деятельности УПЦ МП. По его словам, теперь органы власти имеют четкий механизм для изучения связей религиозных организаций с иностранными структурами, деятельность которых подлежит ограничению в Украине. Он подчеркнул, что это позволяет значительно укрепить правовую базу страны в условиях, когда национальная безопасность требует особого внимания.

"Этот Порядок определяет процедуру исследования по вопросу наличия установленных частью второй статьи 51 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" признаков аффилированности религиозной организации, действующей в Украине, с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", – отметил Смирнов.

Несмотря на значительное внимание к этому вопросу, важно отметить, что такой шаг не только ограничивает деятельность отдельных религиозных организаций, но и формирует новую практику взаимодействия государства с религиозными институтами. Власть берет на себя роль не только организатора, но и надзирателя за деятельностью религиозных структур, обеспечивая национальную безопасность и суверенитет Украины в религиозной сфере.

Он также подчеркнул, что в случае выявления нарушений, соответствующие организации могут быть закрыты, что станет важным шагом в защите национальной безопасности и суверенитета Украины в религиозной сфере. Это подчеркивает важность новых мер, направленных на сохранение независимости государства и обеспечение гражданской гармонии в сложных условиях современного мира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что, хотя в Украине деятельность РПЦ и подконтрольных ей организаций запрещена, сами церкви не закрылись. По словам главы государства, власть не преследует священнослужителей из-за их веры или религиозной деятельности. В то же время Зеленский напомнил, что именно спецслужбы России контролируют московскую церковь.

22 апреля в СБУ заявили, что сообщили о подозрении еще 14 митрополитам РПЦ. По данным следствия, они способствовали захвату украинских церквей на оккупированных территориях, выполняя приказы кремлевского священного синода.

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