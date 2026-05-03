Инструмент мести и сведения счетов: соцсети отреагировали на очередные санкции Зеленского

Введение президентом Владимиром Зеленским санкций против своего бывшего соратника, первого главы ОП Андрея Богдана на фоне развития скандала с пленками Миндича вызвали бурную реакцию в соцсетях. Украинцы возмущаются, что власть, вместо того, чтобы бороться с реальными врагами государства, превратила санкционные ограничения во внесудебный инструмент мести и сведения счетов со своими политическими оппонентами.

Журналисты, блогеры, народные депутаты и политологи резко раскритиковали действия власти.

Народный депутат Украины предыдущих созывов Александр Бригинец отметил, что Банковая окончательно нормализует практику внесудебного наказания граждан Украины.

"Вчера санкции против Порошенко продавали обществу как превентивное "исключение". Сегодня такой же инструмент применяют против бывшего руководителя президентского офиса (не перепутайте, это не о Ермаке речь идет). Завтра его могут применить против журналиста, бизнесмена, депутата, свидетеля, следователя или любого, кто становится опасным для Банковой не потому, что угрожает государству, а потому, что угрожает версии событий, которую Банковая хочет навязать стране", – констатирует Бригинец.

"Имеем окончательное убедительное доказательство – сейчас санкции превращены в авторитарный внесудебный инструмент наказания своих политических оппонентов, и будет использовать его так и в дальнейшем, что как раз уже начинает угрожать национальной безопасности. Потому что Украина — правовое государство и такие шаги лишают украинцев европейской перспективы. Санкции — это оружие государства против врага. Когда их применяют без суда, без объяснений и на фоне коррупционных скандалов вокруг президентского окружения, они превращаются в политическую сигнализацию: кто заденет Миндича, пленки, деньги или тайны Банковой — получит удар не в суде, а через СНБО. И именно это самое опасное: под вывеской национальной безопасности власть начинает охранять не государство, а собственную коррупцию", – предостерег политик.

"Когда санкции начинают защищать не государство, а политическую версию событий — проблема уже не в отдельных фамилиях. Проблема в том, что правовое государство начинает привыкать к внесудебному наказанию. А это уже угроза не для рейтинга. А для самого государства", – резюмировал Бригинец.

Политолог Виктор Уколов пишет: "нельзя позволять власти внесудебное сведение счетов через санкции с гражданами Украины. Независимо от взглядов. Имеете основания – возбуждайте уголовное производство и в суд. Санкционный механизм только для иностранцев за границей, или для граждан, которые сбежали за пределы страны. Поэтому, когда Порошенко предупреждал – если он пропустит эту несправедливость в отношении себя, как экс-президента, завтра этим кнутом будут бить всех, на кого укажет "царек" Зеленский".

Народный депутат Ярослав Железняк отмечает: "Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана... своего экс-главы ОП. Я так понимаю, это типа на основе конспирологии что именно он слил пленки Миндича или что-то такое. Другого объяснения нет".

Журналист Даниил Мокрик пишет: "по моему мнению, эти санкции против Андрея Богдана — это признак того, что президент совершенно эмоционально "поплыл". Да, это продолжение "режима царя", о котором я особенно настойчиво говорю в последнее время. Ну потому что я не могу себе представить какого-то не "царского", а адекватного прочтения Закона о санкциях, которое бы позволяло применить санкции к Богдану. Только это уже больше похоже на режим "mad king".

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева пишет: "прочитала эту новость несколько раз. Где-то между вторым и третьим разом еще теплилась надежда, что это какая-то шутка или ошибка. Но нет, это не шутка. Это "государственное решение". Дело здесь даже не в эмоциях и не в конкретных фамилиях, а в подходах. Когда инструменты, которые создавались как исключительные для защиты от российской агрессии, используются как способ реагирования на критику или сведения счетов, это их только обесценивает. И это уже не впервые. Раньше хоть задумывались над обоснованием, но здесь уже решили ничего не объяснять. Какую это имеет юридическую силу, а самое главное — смысл?".

"И самое важное: подобные решения не снимают нынешнее напряжение и не решают кризис. Они его только больше углубляют. Потому что вместо ответов общество получает сигналы, которые лишь подтверждают подозрения об отсутствии готовности брать ответственность и делать выводы", – отмечает журналистка.

Блогер-миллионник Игорь Лаченков, известный как Лачен, пишет: "Вся страна обсуждает пленки миндича. Президент вводит санкции на Богдана который сбежал х*й знает когда и ничо не делает. Как же тонко Зеленский чувствует запрос народа... Богдану санкции на 10 лет. Миндичу на 3 года. Гениально конечно".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский расширил санкционные списки Украины. Он ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против пяти человек. В этот перечень попал юрист Андрей Богдан, который в 2019–2020 годах возглавлял Офис президента.

