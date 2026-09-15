Фигурирует по делу Майдана: Зеленский лишил Юрия Спасских звания Героя Украины

Президент Владимир Зеленский отменил указ, которым почти три недели назад майору Юрию Спасских было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". И хотя причины отмены не указаны, такое ФИО фигурирует в деле о Майдане.

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Об этом пишет УНИАН.

В указе президента №894/2026 от 7 сентября указано:

"Отменить Указ Президента Украины от 21 августа 2026 года № 805/2026".

Указом № 805/2026 от 21 августа Юрию Спасскому присвоено звание Героя Украины "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

В то же время человек с таким же именем, фамилией и отчеством – Юрий Валентинович Спасских – фигурирует в уголовном производстве по делу о событиях Революции Достоинства 2013–2014 годов.

Прокурор в суде заявлял, что Спасских отдал незаконный приказ сотрудникам "Беркута" о разгоне участников мирной акции, в результате чего 12 протестующих получили телесные повреждения. Также следствие считает, что 18 февраля 2014 года он вместе с другими руководителями милиции организовал умышленные убийства протестующих. Что известно о Спасских в деле Майдана

Юрий Спасских, фигурирующий в делах о Майдане, ранее был заместителем начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве.

В сентябре 2021 года Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения по делу о событиях 18 февраля 2014 года. По версии следствия, Спасских был причастен к организации силовых действий против участников протестов.

По данным следствия, в рамках производств в отношении Спасских ему инкриминируют, в частности, организацию умышленных убийств и покушений на убийство участников протестов, причинение тяжких телесных повреждений, превышение полномочий и незаконное препятствование проведению мирных собраний.

По версии обвинения, в результате действий, которые инкриминируются Спасским, погибли трое участников протестов, ещё 11 человек получили тяжкие телесные повреждения, а 59 – телесные повреждения средней тяжести.

Дела в отношении Спасских касаются нескольких эпизодов – в частности, разгона Майдана 11 декабря 2013 года, событий на улице Грушевского 22 января 2014 года и противостояния 18 февраля 2014 года.

В 2023 году рассмотрение одного из производств было приостановлено в связи с прохождением военной службы Спасских и его командировкой для участия в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Согласно открытым данным, Юрий Спасских также получал награды Министерства обороны Украины. В частности, в 2023 году его якобы наградил знаком отличия "Огнестрельное оружие" тогдашний министр обороны Алексей Резников, а в 2024 году — Рустем Умеров.ad

На данный момент указ президента № 894/2026 не содержит объяснения, почему было отменено решение о присвоении звания Героя Украины.