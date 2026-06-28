"Имеют право": в Германии разделились мнения по ограничениям для украинских мужчин

В немецком политикуме разгорелась дискуссия вокруг планов Европейской комиссии изменить правила предоставления убежища для украинских мужчин призывного возраста. Инициатива Брюсселя лишить новоприбывших военнообязанных украинцев автоматической временной защиты вызвала противоположные реакции среди политиков Германии.

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Часть немецких политиков поддержали решение Еврокомиссии, другие же раскритиковали планы Брюсселя. ОБ этом сообщает немецкое издание n-tv.

Поддержка Киева и верховенство права

Председатель Комитета по обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поддержала решение Еврокомиссии. По её словам, Украина уже более четырех лет защищает свою свободу и безопасность всей Европы, поэтому её выживание напрямую зависит от мобилизации собственных граждан.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что то, как Украина организует свою воинскую повинность – это прежде всего решение самой страны, и желание этого исходит непосредственно из Киева. При этом политик отметила, что любые ограничения должны вводиться в соответствии с принципами верховенства права. Право на индивидуальное рассмотрение прошений об убежище должно сохраняться, а ЕС обязан учитывать гуманитарные аспекты ситуации.

Защита свободы совести

В свою очередь, председатель Комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер (партия "Союз 90/Зеленые") раскритиковал планы Брюсселя, назвав их ошибочными. Его главная претензия лежит в плоскости прав человека и базовых свобод.

"Я отстаиваю право на отказ от военной службы по убеждениям", – заявил Хофрайтер, добавив, что ни одного человека нельзя принуждать брать в руки оружие против его совести.

Что предполагают новые правила Еврокомиссии

Европейская комиссия планирует продлить действие статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако условия изменятся для новых просителей.

Военнообязанные мужчины, которые недавно въехали в ЕС и которым по украинскому законодательству запрещено покидать страну, больше не будут получать защиту автоматически. Вместо упрощенного получения статуса беженца этой категории граждан придется подавать стандартные заявления на предоставление убежища, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Напомним, украинское правительство обновило порядок бронирования от мобилизации после обновления критериев критичности предприятий. Из-за этих изменений некоторые работники могут лишиться отсрочки уже в конце этого лета.

Как сообщал OBOZ.UA, оказывается, как минимум семь процентов мобилизованных военнослужащих в Украине имеют право на отсрочку. Но из-за ошибок в ТЦК и неосведомленности украинцев о своих правах они попали в армию. Есть три основные причины такой незаконной мобилизации.

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