Кто может лишиться брони из-за мобилизации летом: подробное объяснение

Украинское правительство обновило порядок бронирования от мобилизации после обновления критериев критичности предприятий. Из-за этих изменений некоторые работники могут лишиться отсрочки уже в конце этого лета.

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Об этом свидетельствует принятое постановление Кабинета министров Украины № 692. Пояснения приводит пресс-служба Министерства экономики.

Что известно

Часть правительственных нововведений, касающихся трех основных направлений – критерия заработной платы, правил учета совместителей и пересмотра критичности предприятий – вступит в силу уже с 10 июня.

Потеря отсрочки возможна, прежде всего, для работников предприятий, которые не подтвердят свою критичность в соответствии со следующими новыми правилами:

до 10 июня госорганы и облгосадминистрации должны обновить критерии критичности;

госорганы и облгосадминистрации должны обновить критерии критичности; до 1 июля они должны проверить предприятия на соответствие новым требованиям;

они должны проверить предприятия на соответствие новым требованиям; до 1 сентября – пересмотреть действующие решения о статусе критически важных предприятий.

В то же время, если предприятие больше не будет соответствовать принятым критериям или утратит основание для признания критически важным, статус будет отменен, что автоматически прекратит и бронирование для работников. Правительство подчеркивает по этому поводу, что текущий статус критически важных предприятий автоматически не прекратится, а забронированные работники сохранят отсрочку до завершения переходного периода.

Как работникам не потерять отсрочку

Сам работник не должен подавать документы для подтверждения критичности предприятия, заявляют в правительстве, однако ему рекомендуют проверять у работодателя актуальность статуса резервирования, следить за актуальностью ВОД и заранее уточнять свой статус у ответственного лица на предприятии.

Изменения не отменяют резервирование для бизнеса, а лишь призваны обеспечить баланс между потребностями обороны и экономики, заявляют в ведомстве.

"Цель заключается в том, чтобы сохранить баланс между потребностями обороны и потребностями экономики, а также обеспечить, чтобы бронирование получали именно те предприятия и работники, которые действительно являются критически важными", – отмечают в Минэкономики.

Как сообщал OBOZ.UA, оказывается, как минимум семь процентов мобилизованных военнослужащих в Украине имеют право на отсрочку. Но из-за ошибок в ТЦК и неосведомленности украинцев о своих правах они попали в армию. Есть три основные причины такой незаконной мобилизации.

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