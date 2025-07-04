Имела отвратительный вкус: в сети вспомнили дешевую закуску времен СССР

Советская система старалась обеспечить каждого гражданина минимальным набором необходимых товаров. Особое внимание уделялось продовольствию, которое продавалось по доступным ценам.

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Государство субсидировало базовые продукты, чтобы даже при низких доходах люди могли прокормить себя. Поэтому в СССР существовало немало дешевых продуктов, которые стали привычными для миллионов. Один из них – рыбный паштет под названием "Волна", который сегодня вызывает больше иронии, чем ностальгии.

Паштеты в Советском Союзе считались едой не для гурманов, а для выживания. "Волна" стоила всего 9 копеек за банку и производилась в Эстонской ССР. В составе были рыбный фарш, лук, панировочные сухари, томатный соус и специи – набор простой и функциональный.

Несмотря на сомнительный вкус, этот продукт имел популярность среди студентов и людей с низким доходом.

Часто паштет покупали жители общежитий, ведь это был один из самых доступных вариантов быстрого перекуса. В народе же о нем ходили циничные шутки, подчеркивающие его непривлекательные вкусовые качества.

Пользователи соцсетей вспоминают, что такой продукт не приносил удовольствия, но позволял утолить голод. Паштетом питались преимущественно холостяки и молодежь, которые не могли позволить себе ничего дороже. Это была не роскошь, а, скорее, вынужденное решение — "что-то поесть, когда совсем нет денег".

Сегодня рыбный паштет "Волна" исчез с полок магазинов, и вряд ли кто-то скучает именно по нему. Нынешнее поколение о нем знает разве что из рассказов старших родственников или из ностальгических постов в соцсетях. А для тех, кто помнит то время, он остается скорее символом молодости и эпохи недостатка, чем любимым вкусом детства.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, какие ныне несуществующие продукты были мегапопулярными в Союзе.

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