Их произнесут далеко не все: три самых длинных слова в украинском языке

Можно всю жизнь учить украинские слова и так не выучить их все. Что не удивительно, ведь по подсчетам Института украинского языка Национальной академии наук только нормативными и литературными считаются около 256 тысяч слов. Конечно, есть среди них и свои рекордсмены.

Так некоторые из них насчитывают не один десяток букв. OBOZ.UA рассказывает о тройке, претендующей на звание рекордсмена. Попробуйте произнести их с первого раза

Так, из 30 букв состоит название химического вещества "дихлордифенілтрихлорметилметан". Правда, мы чаще называем его ДДТ или дустом. Это химикат, который иногда используют в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями. Вещество во многих странах сочли опасным и запретили к использованию.

На одну букву длиннее слово, которое внесли в Книгу рекордов Украины, как рекордное по этому показателю. Аж 31 букву содержит прилагательное "рентгеноелектрокардіографічного". И вы вполне можете представить себе человека, бегающего по этажам поликлиники в поисках рентгеноэлектрокардиографического кабинета. Следовательно, хотя это и специальный термин, в бытовой речи он тоже используется.

Определенные споры вызывает слово, содержащее 38 букв, правда, с двумя дефисами. Это снова химическое название "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Даже в профильных письменных источниках оно появляется очень редко. Так это название однажды использовали в журнале "Химическая промышленность Украины".

Вдобавок можно упомянуть также о самой длинной украинской аббревиатуре. В сокращении ЦНДІІТЕДМТП целых 11 букв, что соответствует немалому полноценному слову. Отмечают им "Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самой длинной украинской фамилии – в ней почти 50 букв.

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