Какая фамилия в Украине самая длинная: содержит почти 50 букв

В 2019 году в Тернополе сняли видеосюжет о мужчине с самой длинной фамилией в Украине, содержащей почти 50 букв. Сменив свои данные, герой сюжета хотел показать, что у него есть свобода выбора.

Фамилия и имя выглядит так – Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. По словам мужчины, количество символов в реестре только 50, а он планировал сделать на 70.

Менять свои паспортные данные мужчина начал еще в 2010 году, когда ему было 24 года. Он изменил документы уже в четвертый раз.

Мужчина объясняет свой выбор тем, что Владимир – это быть в мире со всем. Вторая часть его имени означает, что владелец относится ко всему серьезно, а гром и град – это попытка дать сопротивление всему.

Видео дня

Создавать необычную фамилию мужчине помогал сайт "Википедия". Он комбинировал слова, экспериментировал с суффиксами и основными частями имён.

Друзья сокращенно называют мужчину "Бронік" или "Бронівогневладислав". Отчество он имеет "Михайлович" и менять этого не планирует.

По состоянию на 2023 год более длинной фамилии в Украине не фиксировали.

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