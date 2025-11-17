Идеальный для зимы: как правильно ухаживать за цикламеном

С наступлением холодов многие комнатные растения теряют декоративность, но некоторые из них, наоборот, чувствуют себя комфортно именно зимой. Цикламен – прекрасный пример выносливого цветка, который не только адаптируется к низким температурам, но и добавляет ярких красок в течение сезона.

Видео дня

Его нежные лепестки и декоративные листья способны превратить сад, балкон или подоконник в уютный оазис. Правильный уход обеспечит длительное цветение, устойчивость к морозам и декоративный эффект в любом уголке дома. Соблюдение основных правил поможет наслаждаться красотой цикламена в течение всей зимы.

Цикламены – идеальные зимние растения

Цикламен прекрасно чувствует себя при пониженных температурах и способен расти под открытым небом даже в прохладный период. Ему подходят тенистые локации, ведь он не требует активного солнечного освещения. Цветы имеют множество оттенков – от белого до насыщенно-красного, а листья с мраморным рисунком остаются декоративными даже без бутонов. Это растение станет украшением террасы, входной зоны или зимнего контейнера и способно переносить даже легкие заморозки.

Местоположение и освещение

Лучшее место для цикламена – окна восточной или западной ориентации. На юге его следует размещать подальше от прямого солнца или создать рассеянное освещение. На северных окнах растению будет мало света, что может повлиять на цветение. Под открытым небом лучше всего чувствует себя в тени деревьев или рядом со стенами, которые защищают от прямых лучей.

Температурный режим

Цикламен нуждается в прохладе, особенно зимой: оптимально – от +10 до +14°C. Летом допустимая температура +20...+25°C. Благодаря любви к холоду именно зимние месяцы являются периодом активного развития и цветения.

Полив и влага

Для полива рекомендуется использовать мягкую отстоянную воду, немного прохладнее комнатной. Во время активного цветения почва должна быть слегка влажной, но не переувлажненной – застой воды вредит корневой системе. Наилучший способ полива – через поддон, избегая попадания воды на клубень и бутоны. После завершения цветения количество влаги постепенно уменьшают.

Опрыскивание и повышение влажности

До образования бутонов цикламен можно легко опрыскивать, используя мягкую воду. После появления цветочных завязей опрыскивание прекращают, а вместо этого горшок ставят на поддон с влажной галькой или торфом, не допуская прямого контакта с водой.

Подкормки

Удобрения применяют лишь в период роста – с появлением первых листьев и до начала цветения. Подойдут органические или комплексные минеральные подкормки. Избыток азота в почве нежелателен, поскольку он может вызвать загнивание клубня.

Период покоя

Когда растение теряет листья – это сигнал к отдыху. В это время поливы сокращают до минимума и держат цикламен в прохладном помещении или на застекленном балконе. Возобновление ухода начинают в конце лета, когда растение возвращают на свет и постепенно увеличивают влагу. Один из способов хранения – оставить растение в горшке, перевернув его на бок до осени.

За сезон цикламен может подарить до 70 цветков. Увядшие цветы следует удалять лишь методом отщипывания вместе со стебельком – обрезание может навредить растению. Место отрыва рекомендуется протереть древесным углем.

OBOZ.UA предлагает также советы по подкормке цикламенов в холодное время года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.