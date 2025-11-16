Идеальное зимнее место для орхидеи: будет цвести без перерыва

Зимний период – самое сложное время для орхидей. Недостаток света, сухой воздух и чрезмерное тепло от батарей негативно влияют на их состояние.

Соблюдение правильных условий поможет растению не только пережить холодный сезон, но и продолжить цветение. Детали рассказало издание Express.

Где поставить орхидею зимой

Специалисты Baby Bio объясняют: "Как и всем растениям, орхидеи нужен свет. Большинство орхидей хорошо растут на ярком, но рассеянном свете – идеальное место для них в течение года – подоконник, выходящий на восток или запад".

Однако зимой естественного света меньше, поэтому стоит переставить растение на южное окно, где оно получит больше солнца.

При этом нужно учитывать сорт: например, орхидеи ванда любят прямое солнце, тогда как фаленопсисы лучше чувствуют себя в мягком, рассеянном освещении.

Какая ошибка самая распространенная

Распространенная ошибка зимой – ставить орхидею возле радиатора или камина. Несмотря на свое тропическое происхождение, орхидеи не переносят перегрева.

Им вредит не только сквозняк, но и горячий воздух. Пересушенное тепло приводит к обезвоживанию корней и преждевременному опадению бутонов. Лучшее место – теплая, но не горячая комната с умеренной влажностью.

Как поливать орхидею зимой

Правильный полив – ключ к здоровой орхидее. Растение чувствительно к переувлажнению, и если его корни долго стоят в воде, может начаться гниение. Но и пересушивание не менее опасно – корни обезвоживаются и сморщиваются.

В зимний период обычно достаточно поливать раз в 10 дней, предварительно проверяя влажность субстрата. Ориентируйтесь на правило: поливать, когда почва почти сухая, но не полностью.

Из-за работы отопления воздух в доме становится сухим, поэтому полезно слегка опрыскивать листья или рядом ставить увлажнитель. Важно не заливать листья водой – чрезмерная влага способствует развитию плесени, грибка и гнили.

