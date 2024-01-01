С Новым годом, Украина! Универсальные поздравления и картинки

Новый год уже здесь! Самое время послать тёплые поздравления и пожелания всем своим близким. Все мы хотим, чтобы следующие 12 месяцев приносили только добро и позитив. А значит, пришло время для добрых слов.

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OBOZ.UA публикует подборку универсальных поздравлений, которые порадуют в этот праздничный день любого. Отправляйте свои пожелания тем, кто совсем рядом и тем, кто далеко. Главное, чтобы пожелания были искренними.

Бажаю, щоб прийдешній рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі живе,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятаються назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

***

Вот и наступил Новый 2024 год, как страница новой книги, и мы являемся авторами своего собственного, судьбоносного рассказа. Пусть этот год придет со светом и непостижимыми возможностями Пусть мечты будут насыщенными, как палитра художника, а цели – мудрыми и всегда достижимыми. С Новым Годом!

С Новым Годом! Пусть новогодняя магия продолжается в течение всего года. А праздничное время принесет огромные победы и множество незабываемых моментов. Пусть ваши мечты будут такими же безграничными, как небо, а ваши надежды – такими же яркими, как эта ночь.

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Каждый день жизни – это возможность для совершенствования, а каждое препятствие – это только новый путь к росту. Пусть новый год принесет терпение и понимание, которые помогут превратить любые трудности в учебный опыт. С Новым Годом!

С праздником. Пусть здоровье будет величайшим сокровищем, а любовь вечным компасом. Пусть этот год будет для тебя временем открытий, доброты и радости. Вперед к новым достижениям и лучшей жизни в мирной стране!

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Привітання з Новим роком

Щирі наші ви прийміть.

Подарує хай натхнення

Ця казкова, славна мить.

Все нехай в житті вдається,

Множиться добро нехай.

Щастя й миру вашій домі,

На душі хай буде рай.

С Новым Годом! Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтобы каждое утро начиналось с радости и удовольствия! Желаю каждый день находить повод для счастья и всегда чувствовать любовь к жизни.

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С Новым Годом! Этот праздник полон не только магией и смехом, но и важными выводами, которые кроются в наших сердцах и мыслях. Пусть каждый день нового года будет шагом в направлении достижения новых целей, а счастливые моменты будут храниться в памяти как сокровища. Пусть этот год станет временем роста, источником сил и побед.

Поздравляю с Новым годом. Желаю оставить все плохое в прошлом, желаю с новыми мечтами, стремлениями и светлыми надеждами ступить на порог новой истории жизни, которая обязательно будет для тебя счастливой. Пусть этот год принесет удачу, радость, довольство и успех. Желаю крепкого здоровья и бесконечной любви!

***

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

В гаражі стояв Феррарі,

Разом з ним ще й Лексус в парі.

В хаті– з мармуру камін,

і басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

і щоб Хеннесі бовталося в пузі,

і щастя вам не лізло боком...

Словом, всіх вас з Новим роком!

Друзья! Желаю в 2024 году всем жить без проблем. Пусть каждого из нас ждут только приятные моменты и эмоции. Пусть беды обходят нас стороной. Пусть наше здоровье нас не подводит и реализуются поставленные цели, работа ладится в руках, а близкие люди радуют своей любовью и заботой. С Новым годом, с Новым счастьем!

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Да будет шампанское в бокале, блеск в глазах, любимый человек рядом и нужны подарки под елкой! И пусть твой Дед Мороз исполнит все твои сокровенные желания в Новом году.

Новый Год 2024 наступает, будто сказочная пора с величайшими обещаниями и мечтами! Сегодня пора открывать свое сердце для лучших возможностей, которые несет этот год. Добавь в свою жизнь немного невероятных желаний и сказки, и пусть они воплотятся в реальность со скоростью метеорита.

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С Новым Годом! Пусть новый год будет наполнен улыбками, любовью, теплом и многими незабываемыми моментами, которые запомнятся навсегда. Пусть этот год принесет величайшую радость, счастливые минуты и гармонию в жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будут ли украинцы в этом году праздновать Старый Новый год.

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