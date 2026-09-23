Хип-хоп-исполнитель Хас посетил детей в «Блогер-Кемпе» Фонда Рината Ахметова

Украинский хип-хоп-исполнитель и телеведущий Хас провёл день с участниками первой осенней смены "Блогер-кемпа" от Фонда Рината Ахметова. Артист приехал поддержать детей, пострадавших от войны и вернувшихся из-под оккупации. Сейчас в лагере они отдыхают, оздоравливаются и психологически восстанавливаются.

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Встреча началась с зажигательного выступления Хаса. Артист исполнил свои самые известные хиты, а некоторые участники лагеря даже захотели спеть вместе с ним.

"Я действительно в восторге от этих детей. В таком возрасте они уже сочиняют музыку, имеют собственную группу, не боятся выходить на сцену и демонстрировать свое творчество. А некоторые сегодня даже захотели спеть вместе со мной – и это невероятно. Хочу пожелать им не останавливаться, верить в свой талант, не бояться пробовать и ошибаться. Пусть каждый из них найдет дело, которое вдохновляет, и смело идет своим путем", – поделился Хас.

После выступления артист провел с участниками лагеря мотивационную встречу, в ходе которой рассказал о своем творческом пути и о том, как пять раз пытался пройти кастинг на "Фабрику звезд". На собственном примере Хас показал детям, насколько важно не сдаваться после неудач, развивать свои сильные стороны и продолжать работать над собой.

Дети внимательно слушали артиста и активно задавали вопросы – интересовались его творчеством, источниками вдохновения, планами на будущее и тем, каким он видит себя через 10 лет. Общение получилось живым и откровенным.

"Хас – очень талантливый человек. Он спел нам свои песни, и это было невероятно! Мне очень понравилось, как после концерта он рассказал о собственном опыте — как из небольшого города шел к своей цели, не слушал других и в конце концов достиг её. Он очень вдохновил меня двигаться дальше, не переставать расти и жить", – поделилась участница лагеря Мирослава.

В рамках лагерей Фонда Рината Ахметова уже более 5 тысяч детей со всей Украины получили возможность отдохнуть, развиваться и получить психологическую поддержку. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" всестороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.