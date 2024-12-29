Густой туман и гололед: какой будет погода в последнее воскресенье 2024 года

29 декабря, в последнее воскресенье 2024, в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром будет туман, а также слабый гололед.

Видео дня

На дорогах западных областей местами будет образовываться гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, а днем от -2° до +3°. В Карпатах температура ночью составит 2-7 градусов мороза, а днем на крайнем юге страны ожидается 1-6 градусов тепла.

В Киеве и Киевской области 29 декабря будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируется туман, а температура ночью и днем будет варьироваться от 0 до 2° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что касается следующих дней, то с 30 по 31 декабря в Украине сохранится пасмурная погода без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. В северных, центральных и восточных областях на 31 декабря возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью будет снижаться до 2° тепла и 3° мороза, днем ожидается от 0 до 5° тепла. В южных областях температура днем может подняться до 8 тепла. В Карпатах ночью температура будет 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве в эти дни также будет облачно, без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от 0 до 2° тепла, днем от 3 до 5° тепла. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с в некоторых районах.

По прогнозам синоптиков, на 1 января и ночью на 2 января в северных, восточных областях, а также в Карпатах возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В других регионах Украины осадков не ожидается. Температура ночью 1 января будет колебаться от 3° тепла до 3° мороза, днем от 2° до 8° тепла, в южных регионах и Прикарпатье до 10° тепла. В Карпатах ночью будет 1-6 градусов мороза, днем температура около 0 градусов. В Киеве на 1 января осадков не ожидается, а днем возможен небольшой дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха отметила, что в ночь с 31 декабря на 1 января погода в Украине будет преимущественно сухой, лишь в некоторых областях возможен небольшой мокрый снег. Очагом зимы будут оставаться Карпаты, а на остальной территории будет достаточно тепло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!