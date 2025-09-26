Грибной сезон: ритуалы, народные традиции и заговоры, чтобы найти щедрый урожай

В Украине уже начался грибной сезон, который объединил тысячи людей в желании найти щедрый урожай в Карпатах или других лесных местностях. Впрочем, не каждому везет наткнуться на те самые поляны, обильно покрытые дарами природы. Издавна грибники придерживаются традиций, верят в приметы и имеют свои ритуалы, чтобы "задобрить" лес.

OBOZ.UA собрал советы для охотников за грибами на просторах интернета. Перед тем, как отправиться за ними, рекомендуют сказать заговоры и выказать почтение природе.

Так, в эфире "Сніданок з 1+1" украинский писатель и грибник с 50-летним стажем Сергей Пантюк поделился, что задабривает духов, чтобы они были благосклонны к нему. Для этого нужно завязать на дереве красную ленту или положить под куст лакомство для лесника.

Идя за урожаем, никому не нужно рассказывать о своих планах и не загадывать наперед удачный "улов". Также опытные грибники советуют не разговаривать во время поисков. Только в тишине можно найти лучшие плоды.

Заходя в чащу деревьев, нужно с уважением мысленно или вслух обратиться к лесу и попросить его о помощи. Выходя с полной корзиной, на прощание следует поклониться лесу и сказать слова благодарности.

Искусственный интеллект имеет и другие рекомендации по удачному поиску грибов. Например, всегда оставлять первый найденный гриб на земле, задабривая лесных жителей. Если же грибов насобирать не удалось, нужно положить в корзину хотя бы шишку, чтобы не выходить с пустыми руками.

Мини-ритуалы для удачи

Взять "счастливые" вещи: кто-то берет особую корзину или нож, с которым всегда ходит по грибы.

Перед входом в лес нужно трижды постучать по дереву и попросить разрешения "на хороший сбор"

Существуют бабские заговоры: "Все беды от нас пусть отвернут, а я с грибами домой вернусь". "Хозяин лесной, хозяйка лесная. Откуда взяли, туда и приведите, грибов-ягод собрать помогите"

Ранее OBOZ.UA писал, что в Карпатах нашли редкий гриб маитаке, который еще называют "баранья голова". Он занесен в Красную книгу.

