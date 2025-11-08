Готовьтесь к дождю: синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, по всей территории Украины прогнозируется облачная погода с прояснениями. В нескольких областях прогнозируются дожди и туман, что приведет к ограниченной видимости.

Прогноз погоды обнародовали синоптики Укргидрометцентра. Специалисты предупреждают об утреннем тумане в Карпатах, на Прикарпатье и Левобережье.

Ночью будет дождливо на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, днем дожди пройдут и на Правобережье Украины. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, на юге – до +10 градусов. Днем температура повысится до 7 –12 градусов, на юге – до +15°.

Утром и ночью в Карпатах, на Прикрарпатье и Левобережье возможен туман, который ограничит видимость до 200-500 метров. Из-за этого объявили желтый уровень опасности (І уровень).

Ранее синоптики предупреждали, что после 15 ноября синоптическая картина существенно изменится. Со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы. Вместе с дождями ожидаются и осадки в виде снега, а также участятся морозы. В ночное и утреннее время на дорогах будет образовываться гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

