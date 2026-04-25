Главные специи-враги идеального шашлыка, которые его напрочь испортят: топ-10

Испортить шашлык может не только маринад, но и специи, которые горят, дают излишнюю горечь или перебивают вкус мяса. Главное при приготовлении шашлыка – знать, сколько и какие специи нужно добавлять, а какие категорически нет, так как они делают мясо жестким и меняют вкус.

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, какие специи испортят шашлык и сделают мясо жестким.

Специи и ингредиенты, которые могут испортить шашлык

Паприка (сладкая/копченая)

Очень быстро пригорает на углях, придавая мясу неприятный горький вкус.

Сушеная зелень (укроп, петрушка, базилик)

В большом количестве дает "травяной" привкус, а при жарке быстро сгорает.

Мускатный орех, гвоздика, корица

Имеют очень сильный, интенсивный аромат, который перебивает натуральный вкус мяса.

Свежий чеснок

При высокой температуре горит и дает неприятную горечь (лучше использовать сушеный чеснок).

Горчица

В большом количестве делает мясо жестким и придает резкий вкус.

Готовые смеси "Для шашлыка"

Часто содержат соль, усилители вкуса и крахмал, которые меняют естественный вкус продукта, считают эксперты.

Совет: не используйте более 3-4 видов специй одновременно. И избегайте кислых маринадов на уксусе.

Для классического шашлыка достаточно лука, черного перца, соли и немного кориандра.

