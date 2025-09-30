Что сделать с лавандой осенью, чтобы она дольше цвела в следующем сезоне

Лаванда бывает многих разных сортов, включая английскую, французскую и испанскую, каждый из которых имеет свои потребности.

Французская и испанская не такие выносливые, как английский сорт, и нуждаются в дополнительном уходе, когда дело доходит до определенных задач, таких как обрезка. Они более чувствительны к холодной погоде и обычно рекомендуются для более теплого климата, пишет Express.

Однако, английская лаванда может выдерживать низкие температуры и хорошо сохраняться в течение всей зимы, если в течение следующих нескольких дней выполнить определенную работу. Это включает обрезку растения, чтобы стимулировать больше цветения следующей весной, с периодом цветения, который продлится дольше, чем обычно.

Стоит ли обрезать лаванду осенью

Если лето прошло без обрезки лаванды, подождите до весны, если у вас нежные сорта, такие как французская, испанская и итальянская.

Английскую лаванду можно обрезать в октябре, удаляя отцветшие цветы и обрезая зеленые новые побеги, чтобы стимулировать компактную форму и предотвратить затвердевание стеблей.

Но избегайте обрезки старой, голой древесины, поскольку лаванда тогда не восстанавливается.

Все сорта нуждаются в регулярной обрезке. Это поможет им пережить зиму и хорошо распуститься весной.

По словам экспертов, почти невозможно омолодить запущенное растение, если им слишком долго никто не занимался.

Если это так, обычно легче заменить растение и начать все сначала, посадив семена, рассаду или цветы в горшках, готовые к выращиванию.

Другие растения, которые можно обрезать в это время года, включают будлею, вечнозеленые живые изгороди, жимолость и декоративные деревья.

