"Фундамент для будущего": история защитника Мариуполя Алексея Киняля

Защитник Мариуполя, морской пехотинец Алексей Киналь пережил бои за город, тяжелое ранение и 10 месяцев пребывания в российском плену. В рамках проекта Рината Ахметова "Сердца Азовстали" защитник получил комплексную поддержку, в частности собственную квартиру в родной Виннице. Алексей вступил в морскую пехоту, как только ему исполнилось 18 лет. После военной подготовки он отправился в зону ООС, а полномасштабное вторжение застало его уже в Мариуполе.

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Во время обороны города морпех удерживал позиции на заводе имени Ильича. В одном из боев он получил тяжелое осколочное ранение, но, несмотря на собственное состояние, бросился спасать раненого побратима. В апреле 2022 года во время попытки прорыва на "Азовсталь" Алексей попал в плен. В российском плену защитник пробыл 10 месяцев.

После освобождения он вернулся в Винницу, где живёт его семья, продолжил реабилитацию и начал строить новый этап жизни. Собственная квартира стала для него не только жильём, но и опорой для будущего.

"Это фундамент для моего будущего. Я очень благодарен "Сердцу Азовстали" и Ринату Ахметову. Мне всего 22 года, и это очень сильный старт", – рассказал Алексей Киналь.

Защитник мечтает открыть собственное дело, связанное с военными, – место, которое могло бы стать пространством для ветеранского сообщества. Также Алексей хочет выучить иностранный язык и получить водительские права, чтобы помогать сослуживцам на фронте.

Для "Сердца Азовстали" важно не только удовлетворять отдельные потребности защитников Мариуполя, но и поддерживать их дальнейший путь после пережитого. Посттравматический рост – это возможность после войны, ранения или плена обрести новую опору, смысл и свою роль в жизни. Именно это направление сегодня является ключевым в работе организации.