Фаршированные бублики по-новому: рецепт бюджетной и вкусной закуски, которая вкуснее за котлеты

Ирина Мельниченко
1 минута
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусную и быструю закуску, идеальной основой будут бублики, которые можно нафаршировать мясным фаршем, а также крабовыми палочками. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов с крабовыми палочками. 

Ингредиенты:

  • бублики
  • 250 мл теплого молока
  • 150 г крабовых палочек
  • 100 г твердого сыра
  • 2-3 ст. л. майонеза
  • соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Бублики залейте теплым молоком и оставьте на 10 минут, чтобы стали мягкими.

2. Крабовые палочки натрите или мелко порежьте. Добавьте натертый сыр, майонез и специи, чеснок — перемешайте. 

3. Выложите начинку внутрь каждого бублика и запекайте при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.

После запекания — ложечка икры сверху!

