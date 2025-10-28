Видео дня
Фаршированные бублики по-новому: рецепт бюджетной и вкусной закуски, которая вкуснее за котлеты
Если вы хотите приготовить вкусную и быструю закуску, идеальной основой будут бублики, которые можно нафаршировать мясным фаршем, а также крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- бублики
- 250 мл теплого молока
- 150 г крабовых палочек
- 100 г твердого сыра
- 2-3 ст. л. майонеза
- соль, перец, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Бублики залейте теплым молоком и оставьте на 10 минут, чтобы стали мягкими.
2. Крабовые палочки натрите или мелко порежьте. Добавьте натертый сыр, майонез и специи, чеснок — перемешайте.
3. Выложите начинку внутрь каждого бублика и запекайте при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.
После запекания — ложечка икры сверху!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: