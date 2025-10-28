Фаршированные бублики по-новому: рецепт бюджетной и вкусной закуски, которая вкуснее за котлеты

Если вы хотите приготовить вкусную и быструю закуску, идеальной основой будут бублики, которые можно нафаршировать мясным фаршем, а также крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

бублики

250 мл теплого молока

150 г крабовых палочек

100 г твердого сыра

2-3 ст. л. майонеза

соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Бублики залейте теплым молоком и оставьте на 10 минут, чтобы стали мягкими.

2. Крабовые палочки натрите или мелко порежьте. Добавьте натертый сыр, майонез и специи, чеснок — перемешайте.

3. Выложите начинку внутрь каждого бублика и запекайте при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.

После запекания — ложечка икры сверху!

