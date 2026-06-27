Это украинское слово иностранцы не поймут: его значение мало кто знает

В украинском языке существует немало редких и колоритных слов, которые могут удивить даже носителей языка. Одно из таких – "вишкребок", которое имеет несколько значений и часто звучит непривычно для современного уха.

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Это слово относится к разговорной лексике и может иметь как нейтральный, так и пренебрежительный оттенок. OBOZ.UA рассказывает о его значении.

Значение слова "вишкребок"

Согласно толковым словарям, слово "вишкребок" имеет два основных значения.

Первое – это остатки теста или другой массы, которые выскабливают со стенок или дна сосуда, например, миски или бочки, чтобы использовать их для приготовления пищи.

В более широком смысле это могут быть остатки любого вещества – каши, цемента или другой смеси, которые буквально "выскребли" из емкости.

Переносное значение и языковой оттенок

Второе значение слова "выскребок" является переносным и значительно более эмоциональным. Так иногда называли последнего ребенка в семье, а также могли употреблять это слово как пренебрежительное или оскорбительное по отношению к человеку. В таком контексте оно приобретает негативный оттенок и используется преимущественно в разговорной речи.

Слово носит бытовой характер и чаще встречается в западных и северных регионах Украины.

Примеры употребления

В литературе слово "вишкребок" можно встретить в эмоционально окрашенных высказываниях, где оно усиливает образность текста. Например:

"Геть відціля, мерзота, вишкребки всього, що є найгидчішого у світі, геть!.."

или

"О, я помирюся з цим вишкребком Косінським. Не інакше, як Замойський його й підкинув нам для розбрату".

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