Это растение будет цвести до заморозков: чем украсить осенний сад

Хотя дни становятся короче, а ночи прохладнее, ваш сад ещё не должен терять свою красоту. Есть растения, которые раскрывают всю свою красоту в конце лета и осенью.

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Среди них, безусловно, стоит упомянуть астры, которые превращают осенние клумбы в красочное зрелище, даже после того, как большинство летних цветов отцвели, пишет OBOZ.UA.

Это одно из тех растений, которые традиционно используются для создания красочных композиций в поздний сезон. Их главное преимущество — позднее цветение, что позволяет саду продолжать радовать до осени, даже когда летние цветы уже остались далеким воспоминанием.

При благоприятной погоде эти цветы могут радовать даже после первых легких заморозков. Однако это не означает, что они полностью морозостойки. Многое зависит от конкретного вида и сорта, а также от силы и продолжительности похолодания. Тем не менее, они часто радуют своей красотой даже после первых заморозков.

Важно обеспечить солнечное, хорошо проветриваемое место и умеренно влажную почву. При надлежащих условиях они прекрасно подойдут для создания красочного бордюра. Фиолетовые сорта особенно популярны и часто сочетаются с розовыми и белыми для создания нежной композиции.

Айстры хорошо смотрятся в самых разных цветах и в сочетании с другими растениями, которые не теряют своей декоративной привлекательности с окончанием лета.

Хризантемы, среди прочего, могут стать идеальным дополнением. Хотя они в основном ассоциируются с Днём всех святых, они также могут стать красочным и холодостойким украшением сада.

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