"Это опыт, который пригодится в будущем": дети поделились эмоциями после весенней смены "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова
Завершилась весенняя смена "Блогер Кэмп", организованная Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны, которых удалось вернуть после незаконного вывоза в Россию. Каждая смена обеспечивает детям отдых, оздоровление, помощь психолога, освоение навыков блогера, профориентационные мероприятия и много развлечений.
На этот раз для кемперов организовали особые активности. Хип-хоп исполнитель и телеведущий Хас провел мотивационный мастер-класс о развитии сильных сторон. Также состоялся интерактив об искусственном интеллекте с участием директора по инновациям и развитию Metinvest Digital Максима Баланюка, менеджера по развитию талантов Metinvest Digital Екатерины Сумаревой и руководительницы проектов Фонда Оксаны Ищук.
Кемперы говорят, что им понравился профессиональный подход к занятиям, в частности к освоению навыков блогинга при поддержке опытных наставников. Они учились создавать качественный контент и уверенно презентовать себя. А некоторых эта смена даже вдохновила серьезно задуматься над будущей профессией.
"Сегодняшний тренинг вдохновил меня вернуться к блогингу. В "Блогер Кэмпе" я научилась более профессионально монтировать видео, потому что мы делали свои визитки: рассказывали, какая наша мечта, презентовали себя. И надо было смонтировать это видео, чтобы оно выглядело презентабельно", – говорит 16-летняя Дарья.
"Для меня это был такой толчок, чтобы больше стараться, проявлять себя, придумывать новые идеи и снимать видео. Это опыт, который пригодится мне в будущем. Больше всего – навыки самопрезентации", – делится впечатлениями 15-летняя Полина.
Также на протяжении всей смены с подростками работали опытные психологи, которые прошли специальное обучение по программе "Травма войны" от Фонда Рината Ахметова.
"Я занимаюсь с подростками в возрасте 15–16 лет. Это очень ответственный возраст в психологическом плане. Они уже ориентируются в будущих профессиях, и для них очень важно знать свои собственные ресурсы. Мы рассматриваем, каким образом они могут проявить себя, из чего состоит их лидерский потенциал. Я считаю, что то, что я вижу сейчас на занятиях, – это очень глубинные трансформации. Дети взрослеют просто на глазах", – рассказывает Юлия Крючкова, психолог Фонда.
"Блогер Кэмп" – это всегда интересные и разнообразные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы сегодняшнего дня.
Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.