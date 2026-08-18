Эти знаки зодиака столкнутся с трудностями во второй половине августа

Вторая половина августа принесет испытания трем знакам зодиака. Астрологи отмечают, что это будет период для завершения старых проблем, отказа от того, что не работает, и принятия отложенных решений.

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Для Рака, Девы и Рыб оставшаяся часть месяца может потребовать большего терпения, пишет Madeinvilnius. Ракам придется научиться защищать свои границы. Девам придется смириться с тем, что не все можно контролировать. А Рыбам придется перестать жить догадками и требовать четких ответов. Однако в конце августа все начнет становиться на свои места. Подробнее читайте в гороскопе.

Рак

Раки накопили эмоциональную усталость. Вы уделяли слишком много внимания проблемам других людей вместо собственных потребностей.

Во второй половине августа вам придется установить четкие границы. В отношениях любимый человек может ожидать от вас большего, чем вы готовы или способны дать. Вам не нужно молчать. Важно честно поговорить и рассказать о своем напряжении. В финансах могут возникнуть непредвиденные расходы. Отложите на потом крупные, ненужные покупки.

В конце августа ситуация изменится к лучшему. Перестаньте решать чужие проблемы и позаботьтесь о своих собственных.

Дева

Для Дев самый сложный этап может быть связан с работой и ответственностью. Вы решаете одну ситуацию, а появляется другая. Поэтому вы слишком стараетесь всё контролировать. Это ошибка.

На работе возможны определенные задержки, изменение договоренностей, дополнительные задачи или исправление ошибок других людей. В финансах не стоит спешить с крупными покупками, обязательствами или рискованными решениями. Сейчас не лучшее для этого время. В личной жизни может накопиться усталость. Тогда даже незначительное замечание со стороны другого человека будет болезненным.

Деве стоит осознать, что не нужно решать всё в одиночку. Отделите важные задачи от тех, которые вы можете отложить. Избегайте также перфекционизма и конфликтов с коллегами. И к концу августа всё начнёт налаживаться.

Рыбы

Рыбам будет сложно отделить реальные факты от своих страхов. В ближайшее время вы можете слишком много думать об отношениях, поведении человека или неопределенном будущем.

Сложнее всего будет в отношениях. Вам придется обсудить вопрос, который вы не хотели поднимать. Вы даже можете услышать не совсем то, чего ожидали. Но правда принесет вам больше спокойствия. На работе не полагайтесь исключительно на обещания. Обсуждайте конкретные условия и вознаграждение, иначе не принимайте важных решений. В финансах не пытайтесь быстро решать проблемы рискованными способами. Лучше берегите то, что у вас есть.

Конец августа может принести важный ответ и положить конец длительной неопределенности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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