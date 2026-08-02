Эти знаки зодиака — лучшие друзья: они всегда придут на помощь

Дружба часто складывается годами, и невозможно сказать со 100-процентной уверенностью, кто станет вашим лучшим другом. Многое зависит от личности, общего опыта и взаимной совместимости.

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Однако астрологи указывают на знаки зодиака, с которыми легче всего построить близкие и длительные отношения. Вы можете рассчитывать на их поддержку, честность и присутствие в трудные времена, пишет OBOZ.UA.

Водолеи – лучшие подруги

Подруга-Водолей – лучшая, даже если поначалу она может показаться... стервой. Она не притворяется кем-то другим, чтобы вызвать сочувствие. Она не льстит вам и не говорит то, что вы хотите услышать, но ее честность – ее самое большое достоинство.

Водолей всегда говорит правду, даже если она неприятна. Таким образом, вы знаете, что имеете дело с кем-то верным и искренним. Его прямолинейность помогает вам смотреть на ситуации с другой точки зрения и легче понимать вещи.

Рак – вы можете поплакать у него на плече

Друзья-Раки очень доброжелательны. Они – надежное плечо, на котором можно поплакать, поскольку умеют сопереживать эмоциям других. Эти люди не преуменьшают проблемы и не осуждают предвзято, даже если сами бы справились с ситуацией иначе.

Друг-Рак дарит вам чувство безопасности. С ним вам не нужно притворяться, что всё в порядке. Вы можете рассчитывать на поддержку, добрые слова и присутствие, когда вам это нужно.

Стрелец – друг в горе и радости

Стрелец – это друг в радости и в горе. С ним невозможно скучать, поскольку он всегда полон идей, которые могут превратить обычный пятничный вечер в приключение всей жизни.

Он спонтанен, энергичен и стремится вытащить своих друзей из дома. Из всех знаков зодиака женщина-Стрелец лучше всего поднимает настроение мужчине. С ней легче восстановить перспективу и посмотреть на жизнь с оптимизмом.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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