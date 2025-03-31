Есть много нужных специальностей: в ТЦК сказали, куда могут направить военнообязанных от 50 лет. Видео

Военнообязанные старше 50 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья, обычно отправляются служить в тыловые части, подразделения поддержки и обеспечения. К примеру, для оборудования фортификационных сооружений или для выполнения других задач.

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Соответствующее заявление сделал Андрей Якунин, заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП. Видео с его комментарием пресс-служба Территориального центра комплектования и социальной поддержки поделилась на странице Facebook 31 марта.

"Что касается подразделений поддержки и обеспечения, также очень много военных специальностей, которые необходимы. И эти подразделения выполняют очень важные задачи... Очень важна необходимость в комплектовании таких подразделений", – отметил замначальника ТЦК.

В частности, есть необходимость в водителях и крановщиках. "Можно перечислять многие специальности, которые необходимы. Возможно, они где-то пересекаются с гражданскими, но также такие специальности нужны в армии", – пояснил Якунин.

Также военнообязанных от 50 лет могут призвать на службу в ТЦК.

"Существует мнение, что в ТЦК служат все пригодные. Нет, это не так. Мы более чем на 90% укомплектованы военнослужащими, которые по состоянию здоровья ограниченно пригодны; которые после выполнения боевых задач получили ранения или после заболевания не могут служить в боевых подразделениях", – сказал Якунин.

Терцентры комплектования нуждаются в разных специальностях: от деловодов и водителей до специалистов по праву.

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