Есть медицинский кабинет, буфет и спортивный уголок: Зеленский в Запорожье пообщался с учениками в школе-укрытии. Фото и видео

Во время поездки в Запорожье президент Владимир Зеленский встретился с учениками одной из местных специализированных школ, которая расположена в укрытии. Всего в регионе есть 13 подобных школ, до конца года планируют обустроить еще 11.

Видео дня

Об этом 13 ноября на официальном сайте сообщила пресс-служба ОП. На своем Telegram-канале Зеленский отметил, что встреча с учениками была очень искренней и теплой.

"Поговорили об их мечтах, учебе и любимых уроках. Также с удовольствием принял участие в занятии по тактической медицине", – рассказал президент.

В Офисе президента сообщили, что в этом защищенном учебном заведении получают знания 500 учеников, но в две смены посещать уроки могут около 1000 школьников (то есть в школе смогут учиться также дети из другого учреждения).

В школе-укрытии оборудованы классы с мебелью, телевизорами, мультимедийными досками и гаджетами. Также есть медицинский кабинет, буфет, зона отдыха, гардеробные, спортивный уголок.

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров доложил президенту, что в регионе работает уже 13 школ в укрытиях, до конца года их станет уже 24.

"Это необходимость, чтобы наши дети могли и дальше учиться в безопасности", – отметил Зеленский.

Также в Запорожье внедряют реформу школьного питания, которую инициировала первая леди Елена Зеленская. В целом горячим питанием обеспечены 23 тысячи школьников по всей области. В будущем планируют строительство фабрики-кухни, развертывание одной базовой и семи опорных кухонь. В школе, которую посетил президент, детей обеспечивают горячими обедами по модели кейтеринга.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 ноября Владимир Зеленский посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Глава государства вручил бойцам бригады награды и объявил о намерении усилить оборонительные позиции бригады.

– Зеленский записал видеообращение из Запорожья и пообещал в пятницу, 14 ноября, собрать Ставку верховного главнокомандующего по вопросам этого региона, чтобы усилить его и решить проблемные вопросы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!