'Если отправят в Зону – сдавайся в плен': Буданов в Stalker 2 обратился к россиянам. Видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов появился в долгожданной украинской игре STALKER 2, обратившись к россиянам в стиле игры. В видео Буданов, на русском языке, саркастически советует оккупантам сдаваться в плен, если их отправят в "Зону".

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Соответствующий ролик опубликовал проект "Хочу жить". Это видео стало иронической реацией на нытье россиян об отсутствии русского языка в игре, созданной украинской студией GSC Game World.

Игра сразу стала хитом среди геймеров, заняв первое место в рейтингах продаж на платформе Steam 20 ноября.

События игры разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения, что придает подлинность сюжету. Особенностью новой части стала полная украинская локализация, включая озвучку и внутриигровые тексты, что позволяет еще глубже погрузиться в атмосферу.

В своем обращении Буданов говорит: "Ну что, сталкер, намучился с украинским языком? Ничего не понимаешь? Слушай меня внимательно. Если отправят в Зону, сдавайся в плен. Одни плюсы. Мало того, что кровососы мучить не будут, так еще и украинский подучить сможешь. Подумай".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что STALKER 2: Сердце Чернобыля имел поразительный старт на платформе Steam. По данным SteamDB, на момент запуска проект в Steam одновременно играло более 113 тысяч человек, что стало одним из самых больших результатов среди современных релизов.

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