Энергетики ДТЭК за неделю вернули свет для более 800 тысяч семей после обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 807 тысяч домов, которые были обесточены из-за вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 16 по 22 марта энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли вернуть свет жителям 465 населенных пунктов, полностью или частично обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более 807 тыс семей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где энергетикам удалось вернуть электричество 449 тысячам семей.

В Днепропетровской области в этот период восстановили электроснабжение почти для 190 тысяч семей.

В Киевской области с 16 по 22 марта свет вернули в 152 тысячи домов, которые были обесточены в результате атак.

В Одесской области, энергосистема которой также остается под постоянными ударами, за неделю восстановили электроснабжение для более 16 тысяч семей.

Напомним, в феврале ДТЭК Рината Ахметова вернул свет более 1,8 миллиона семей, которые остались без электроэнергии в результате вражеских обстрелов.