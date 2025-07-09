Ему навсегда будет 36: умер военный со Львовщины, награжденный 'Золотым Крестом'. Фото

В среду, 9 июля, на Львовщине прощаются с военным, награжденным "Золотым Крестом", Николаем Думиным. Мужчина стал на защиту Украины на третий день полномасштабного вторжения страны-агрессора.

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Печальную весть сообщили председатель Львовской ОВА Максим Козицкий и Facebook-сообщество "Дрогобыч Инфо". Герою, который умер во время лечения, навсегда останется 36 лет.

"К сожалению, сегодня Львовщина прощается с еще одним защитником. Николай Думин проживал в Дрогобыче. На третий день после начала полномасштабного вторжения добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины. Служил в воинской части А0414. За мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден знаком отличия "Золотой Крест", – говорится в сообщении главы Львовской ОВА.

Известно, что защитник родился 24 февраля 1989 года в селе Дорожев Меденицкой громады. Позже переехал в Дрогобыч и работал в сфере строительства. В последние годы был работником завода "Леони".

Герой имел звание младшего сержанта и прошел немало горячих точек фронта. Он получил тяжелое ранение, семь контузий, но никогда не жаловался. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Николай Думин продолжал защищать родную землю и поддерживать побратимов.

Военный был сиротой, но достойно строил собственную жизнь и не терял веры в Украину. У мужчины осталась двоюродная сестра и несколько дальних родственников. По словам близких, Николай имел большое сердце и безгранично любил Родину.

Простились с Героем 9 июля, в 13:30, возле патологоанатомического отделения Дрогобычской городской больницы №1. После панихиды траурный кортеж отправился в село Солонское, где павшего защитника похоронят рядом с могилой матери.

Напомним, на войне погиб воин из Кривого Рога Сергей Сининский. До полномасштабного вторжения РФ мужчина более 20 лет работал на шахте "Криворожская" Криворожского железорудного комбината, а в январе 2023 года стал в ряды ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, 23 июня на фронте погиб военный из Ирпеня Киевской области Юрий Бредак. До службы в ВСУ он был талантливым украинским спортсменом – мастером спорта по академической гребле, многократным призером чемпионатов Украины и международных соревнований.

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