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Ему навсегда будет 36: умер военный со Львовщины, награжденный "Золотым Крестом". Фото

Катя Поплюйко
Новости. Общество
2 минуты
3,2 т.
Ему навсегда будет 36: умер военный со Львовщины, награжденный 'Золотым Крестом'. Фото

В среду, 9 июля, на Львовщине прощаются с военным, награжденным "Золотым Крестом", Николаем Думиным. Мужчина стал на защиту Украины на третий день полномасштабного вторжения страны-агрессора.

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Печальную весть сообщили председатель Львовской ОВА Максим Козицкий и Facebook-сообщество "Дрогобыч Инфо". Герою, который умер во время лечения, навсегда останется 36 лет.

"К сожалению, сегодня Львовщина прощается с еще одним защитником. Николай Думин проживал в Дрогобыче. На третий день после начала полномасштабного вторжения добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины. Служил в воинской части А0414. За мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден знаком отличия "Золотой Крест", – говорится в сообщении главы Львовской ОВА.

Ему навсегда будет 36: умер военный со Львовщины, награжденный "Золотым Крестом". Фото

Известно, что защитник родился 24 февраля 1989 года в селе Дорожев Меденицкой громады. Позже переехал в Дрогобыч и работал в сфере строительства. В последние годы был работником завода "Леони".

Ему навсегда будет 36: умер военный со Львовщины, награжденный "Золотым Крестом". Фото

Герой имел звание младшего сержанта и прошел немало горячих точек фронта. Он получил тяжелое ранение, семь контузий, но никогда не жаловался. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Николай Думин продолжал защищать родную землю и поддерживать побратимов.

Военный был сиротой, но достойно строил собственную жизнь и не терял веры в Украину. У мужчины осталась двоюродная сестра и несколько дальних родственников. По словам близких, Николай имел большое сердце и безгранично любил Родину.

Простились с Героем 9 июля, в 13:30, возле патологоанатомического отделения Дрогобычской городской больницы №1. После панихиды траурный кортеж отправился в село Солонское, где павшего защитника похоронят рядом с могилой матери.

Ему навсегда будет 36: умер военный со Львовщины, награжденный "Золотым Крестом". Фото

Напомним, на войне погиб воин из Кривого Рога Сергей Сининский. До полномасштабного вторжения РФ мужчина более 20 лет работал на шахте "Криворожская" Криворожского железорудного комбината, а в январе 2023 года стал в ряды ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, 23 июня на фронте погиб военный из Ирпеня Киевской области Юрий Бредак. До службы в ВСУ он был талантливым украинским спортсменом – мастером спорта по академической гребле, многократным призером чемпионатов Украины и международных соревнований.

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