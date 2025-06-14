Ему навсегда будет 35: стало известно о смерти защитника из Ривненской области. Фото

В боях против российских оккупантов погиб украинский защитник Артур Теребийчук из Здолбунова Ривненской области. Его сердце остановилось 11 июня.

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Погибшему воину было 35 лет. Об этом сообщил городской голова Здолбуновской территориальной общины Владислав Сухляк в Facebook.

"К сожалению, снова имеем скорбную весть. Оборвалась жизнь нашего земляка, жителя Здолбунова Теребийчука Артура Александровича", – говорится в сообщении.

Старший солдат Артур Теребийчук участвовал в борьбе с российскими оккупантами во время АТО. Впоследствии, в марте 2022 года, ушел на фронт добровольцем и воевал в Запорожье, Донецкой области.

"Артур умер 11 июня. Ему было 35 лет... Светлая память, искренние соболезнования близким..." – отметил Сухляк. Он добавил, что детали захоронения сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении от полученного ранения погиб военный из Белой Церкви Киевской области Игорь Соляник. Сердце храброго украинского воина остановилось 10 июня.

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