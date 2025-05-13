Ему навсегда будет 35: на Запорожском направлении погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Калуша Ивано-Франковской области Сергей Федькив. Он добровольцем пошел в украинскую армию еще в 2016-м и снова взял в руки оружие в первые дни полномасштабного вторжения России.

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Последний свой бой Сергей Федькив, которому навсегда останется 35 лет, принял 11 мая на Запорожье. Трагическую весть сообщил председатель Калушской городской территориальной громады Андрей Найда.

"Громада в скорби. На фронте погиб калушанин, солдат Сергей Федькив, 1989 года рождения. Сергей Федькив стал на защиту Родины 26 февраля 2022 года. Служил водителем зенитно-пулеметного отделения зенитно-ракетно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей", – говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что родом воин был из района Подгорки в Калуше. На момент полномасштабного вторжения России он уже имел военный опыт: добровольцем мужчина присоединился к украинской армии еще в 2016-м. Когда Россия напала уже открыто – снова взял в руки оружие: в ряды ВСУ воин встал с 26 февраля 2022 года.

Вместе с Сергеем в армию пошли также его отец и младший брат.

"На войне погиб мой хороший друг, Сергей Федькив, побратим и невероятно смелый и добрый человек. У меня много фотографий, но решил выбрать ту, где у тебя был день рождения и мы собрали тебе букет маков. Фото не очень качественное, но эмоциональное. Ты защищал нашу Землю еще во времена АТО и никогда не разделял нас на запад и восток, для тебя это была одна страна и один народ. Я – из Харькова, ты – из Калуша. Ты часто шутил, придумывал какие-то слова, а я с серьезным лицом пытался отгадать... Очень больно. Невероятно тяжело набирать этот текст. Было честью стоять с тобой в окопе. Твой опыт и юмор всегда успокаивали, даже когда ситуация была крайне непростая. Я буду помнить всегда нашу дружбу. Теперь ты среди наших ангелов и я верю, что ты нас видишь. Легкого неба, побратим!" – написал военный Артур Карпинус.

Свой последний бой защитник принял утром 11 мая на Запорожье. 20 июня ему должно было исполниться 36 лет, однако в вечность Герой ушел, не дожив до своего дня рождения чуть больше месяца.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и побратимам Защитника. Светлое имя Сергея Федькива – навсегда в истории самоотверженной борьбы украинского народа за свободу и независимость родной земли. Низко склоняем головы перед жертвенным подвигом павшего Воина. Вечная память и слава Герою Сергею Федькиву!" – отметил городской голова Калуша.

Информации о времени и месте прощания с Героем пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Черкассах попрощались с воином, который ушел на фронт добровольцем. Павел Беленький служил в "Азове", был оператором-сапером в подразделении ударных беспилотных авиационных комплексов. Воин погиб в Донецкой области от удара российского FPV-дрона. Ему было всего 24 года.

Также сообщалось о гибели военного из Киевской области Александра Калиниченко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 30 ноября 2023 года, с тех пор и до недавнего времени он считался без вести пропавшим. До начала большой войны был профессиональным спортсменом и тренером по гребле. С начала полномасштабного вторжения РФ добровольцем пошел в армию и участвовал в боях на самых горячих направлениях, был ранен, но снова вернулся в строй.

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