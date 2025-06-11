Ему навсегда будет 27: в Донецкой области погиб защитник из Сумщины, который вернулся на фронт после ранений. Фото

В боях за Украину погиб воин с Сумщины Андрей Бурба. После мобилизации в мае 2024-го он дважды был ранен, однако неизменно возвращался на фронт, к побратимам.

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31 мая Андрей Бурба погиб в Донецкой области, воину 10 отдельной горно-штурмовой бригады навеки останется 27 лет. Трагическую весть сообщили в Роменском городском совете.

"Роменская и Андрияшевская громады провели в последний путь молодого, отважного и мужественного Защитника – Андрея Александровича Бурбу. Он был светлым, доброжелательным человеком, верным своему долгу. Когда Родина позвала – взял в руки оружие. Когда пришла опасность – не отступил. Прощание с Героем состоялось на Аллее Славы. Отдать последнюю дань уважения Герою собрались родные, руководство громад, священнослужители, друзья, военные, побратимы и неравнодушные жители", – сообщили в горсовете 4 июня, в день прощания с воином.

Родился Андрей Бурба 20 июня 1997 года в селе Перекоповка.

"Воспитывался на ценностях чести, доброжелательности и уважения к ближним. Учился в Перекоповской ООШ, где проявил себя как ответственный, старательный и искренний ученик. Любил спорт, в частности легкую атлетику и лыжные гонки, достойно представлял школу и село на многочисленных турнирах. После завершения 9 класса получил образование в Роменском ВПУ-14 по специальности бухгалтера. Работал на предприятиях агропромышленного комплекса", – рассказали на малой родине воина.

Мобилизован Андрей был 29 мая 2024 года. В Роменском горсовете говорят: молодой украинец без колебаний стал на защиту родной земли. Воевал достойно. Дважды был ранен. Однако каждый раз возвращался в строй.

"31 мая 2025 года преданный военной присяге, мужественно выполнив свой долг в борьбе за свободу и независимость Украины, солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" солдат Андрей Бурба погиб в результате вражеского удара дрона-камикадзе в Донецкой области. Воину навсегда 27... Мать, бабушка, братья и сестры потеряли самого дорогого – сына, внука, брата... Роменская громада глубоко скорбит вместе с семьей павшего Защитника. Мужество, верность присяге и жертвенность Андрея навеки останутся в нашей памяти... Пусть Господь дарует ему Царство Небесное, а душа Героя найдет покой! Вечная память и уважение Воину", – отметили в Роменском горсовете.

Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Гнатюка. Мужчина стал на защиту Украины в 2017 году.

Также сообщалось, что на фронте погиб защитник с Полтавщины 26-летний разведчик взвода наблюдения 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Кирилл Аникеев погиб в Донецкой области 30 мая.

Решение защищать свою страну молодой украинец принял, как только услышал первые взрывы ракет, которыми Россия атаковала украинские города 24 февраля, в тот же день Кирилл уже стоял в очереди под ТЦК

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