Ему навсегда будет 27: в боях в Донецкой области погиб защитник из Кривого Рога. Фото

На войне против российских оккупантов погиб защитник из Кривого Рога Владислав Жариков. Последний бой он провел возле Удачного Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщило местное издание "СВОИ". Отмечается, что в гражданской жизни Жариков был помощником машиниста тепловоза в железнодорожном цехе № 2. Его отец также работал машинистом.

Что известно

Коллега погибшего Ян Глушняк рассказал, что Владислав присоединился в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Он был очень внимательным, задавал много вопросов по работе. Если бы не война, я уверен, он стал бы машинистом тепловоза и продолжал двигаться вперед в профессии. Очень трудно и горько осознавать, что Владислава Жарикова больше нет с нами", – отметил Глушняк.

Жариков служил пулеметчиком и погиб 6 февраля возле Удачного Покровского района Донецкой области во время штурмовых действий. До конца лета его считали пропавшим без вести, пока не подтвердилась смерть.

Защитнику навсегда останется 27 лет. Его похоронили в Широком Криворожского района.

