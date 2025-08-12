Ему навсегда будет 25: в боях на Донетчине погиб защитник с Винниччины. Фото

На Новопавловском направлении фронта, отражая штурм оккупантов, погиб молодой воин Вадим Порощук из города Гнивань Винницкой области. Мужчину мобилизовали в войско в конце этой весны, он был гранатометчиком.

Защитнику навеки осталось 25 лет. О потере 11 августа сообщил Гниванский городской совет в Facebook.

"Любил жизнь и своих родных"

Порощук Вадим Русланович родился 9 апреля 2000 года. Учился в Гниванской ООШ №1. Когда юноше было 16 лет, умерла его мама и с тех пор его воспитывал отчим, а ближайшей опорой стали бабушка и дедушка.

"Вадим был очень добрым, искренним и светлым человеком, всегда готовым поддержать, имел много друзей, любил жизнь и своих родных", – вспоминала бабушка.

После школы парень получил профессию газоэлектросварщика в местном профлицее. В мирной жизни работал на стройке, создавал свои планы на будущее и мечтал о счастливой жизни.

В ряды ВСУ Вадима мобилизовали 27 мая 2025 года. После двухмесячного обучения и слаживания он, как гранатометчик 3-го штурмового отделения, отправился вместе с побратимами на Донетчину, чтобы защищать родную землю от врага.

8 августа 2025 года, выполняя свое первое боевое задание в районе населенного пункта Воскресенка Волновахского района, воин героически погиб, до последнего вздоха оставаясь мужественным и несокрушимым.

"У защитника остались бабушка, дедушка, отчим, четверо братьев и большая любящая семья, которая всегда будет помнить его доброту, искренность и преданность. О месте встречи и захоронения Героя будет сообщено дополнительно. Вечная память и вечная слава нашему защитнику. Искренние соболезнования родным и близким", – сообщили в горсовете.

Что происходило на Новопавловском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 16:00 в пятницу, 8 августа, на Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий войск РФ, еще шесть столкновений продолжались. Враг пытался продвигаться в районах Филии, Зеленого Поля, Толстого, Темировки, Малиевки, Новополя и Ольговского.

По состоянию на 22:00 того дня защитники отбили уже 17 атак захватчиков в районах этих же населенных пунктов. Вместе с тем еще одно боестолкновение продолжалось.

Уже на утро следующих суток стало известно, что в течение 8 августа Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов на Новопавловском направлении: кроме указанных населенных пунктов, также в районе Воскресенки и в направлении Сичнево.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречуха из Ивано-Франковской области, который две недели считался пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях на Донетчине.

