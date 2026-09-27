Электронное направление в Украине: в Минздраве разъяснили, как работает этот механизм

Электронное направление является одним из самых распространенных цифровых инструментов в украинской медицине. Ежегодно врачи оформляют около 200 миллионов электронных направлений на консультации узких специалистов, анализы, обследования и другие медицинские услуги.

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Минздрав разъяснил, кто оформляет такое направление, как пациент получает его номер и где можно воспользоваться назначенной услугой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как получить электронное направление

Электронное направление оформляет врач, который после оценки состояния здоровья пациента определил необходимость консультации узкого специалиста, диагностики или другой медицинской услуги. Его могут оформить как врачи первичного звена, так и профильные специалисты, в том числе те, кто работает в частных медицинских учреждениях.

После создания электронного направления в электронной системе здравоохранения пациент получает на телефон сообщение с его номером. Если у человека нет телефона, врач может предоставить копию записи о направлении в бумажной или электронной форме.

Чтобы воспользоваться назначенной услугой, пациенту необходимо обратиться в медицинское учреждение, которое её предоставляет, и сообщить врачу или сотруднику регистратуры номер электронного направления. Также можно отсканировать штрих-код на информационной памятке, после чего сотрудники учреждения проверят возможность оказания услуги и запишут пациента на прием.

Когда услуга по электронному направлению предоставляется бесплатно

Медицинская услуга по электронному направлению будет бесплатной, если выбранное пациентом учреждение имеет договор с НСЗУ по соответствующему направлению в рамках Программы медицинских гарантий. Такое медицинское учреждение можно найти с помощью дашборда или обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Пациент может самостоятельно выбрать медицинское учреждение, в котором хочет получить назначенную услугу. При этом важно проверить, заключено ли у него соглашение с НСЗУ именно по необходимому пакету медицинских услуг.

Кто выписывает направление при перенаправлении

Если во время приема узкий специалист определил, что пациенту необходима консультация другого врача или дополнительные обследования, соответствующее электронное направление должен оформить именно этот специалист. Он не должен направлять пациента обратно к семейному врачу только для получения нового направления.

Электронное направление на анализы или обследования также должно выписываться врачом, который их назначил. В то же время на специализированные инструментальные исследования, в частности КТ или МРТ, а также на специфические лабораторные анализы может направить врач специализированного звена.

Если узкий специалист отказывается выписывать электронное направление на обследования, которые он сам назначил, пациенту рекомендуют обратиться к руководителю медучреждения. Если вопрос не удается решить на месте, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

В то же время электронное направление требуется не для всех врачей. Без него можно обратиться, в частности, к акушеру-гинекологу, психиатру, стоматологу, наркологу и фтизиатру. Направление также не требуется для получения неотложной медицинской помощи.

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