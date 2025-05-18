Его путь начался с Крыма: на фронте погиб первый командир разведки ДУК ПС Станислав Карбань. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в войне со страной-агрессором Россией. На фронте погиб первый командир разведки Добровольческого Украинского сектора "Правый Сектор" Станислав Карбань.

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Об этом говорится на официальной Facebook-странице Национально-освободительного движения "Правый Сектор". Боевой путь военного с псевдонимом "Барс" начинался с Крыма.

"Погиб в бою Станислав Карбань – доброволец, первый командир разведки ДУК "Правый Сектор", Киборг с позывным "Барс". Его путь начался из Крыма – еще со времен "зеленых человечков". Затем – Карловка, Пески, Саур-Могила, Степановка, где получил тяжелое ранение. После госпиталя – снова фронт: Волноваха, ДАП, Водяное, шахта "Бутовка", Горловка", – говорится в сообщении.

Несмотря на ранения и контузии "Барс" не останавливался и создал боевую группу, которая действовала без официального статуса, за линией фронта, в самых опасных местах. По словам побратимов, о его операциях ходят легенды.

В 2015 году Станислав Карбань получил Орден "Народный Герой Украины", а позже – и государственные награды. О нем писали в книге "АД-242", а он о себе молчал, рассказывали бойцы, которым он спасал жизни.

После 24 февраля 2022 года военный вернулся на фронт как доброволец, оставаясь им до конца. Особенно болезненно он переживал события в Клещеевке, где потерял самых близких.

"Не раз говорил: "Я ребят не оставлю". И не оставил. Погиб, как жил – в бою. Это – невыразимая боль. Потеря побратима, друга, Защитника, человека, который был ориентиром для своих. Его смерть – это пепел в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Напомним, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 20-летний Сергей Волынец. Жизнь украинского воина оборвалась 27 апреля 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении погиб в бою воин НГУ бригады "Азов" из группы спецназначения "Контакт 12" Дмитрий Скрипник. Криворожский стендап-комик встал на защиту Украины после начала полномасштабной войны.

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