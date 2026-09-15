"ДТЭК" Ахметова стала лидером по объему частных инвестиций в Украине

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова продолжает инвестировать в украинскую энергетику и восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК – крупнейший частный инвестор в экономику Украины. Четыре зимы этой войны. После каждого удара мы восстанавливаем свет. Не ждали лучших времен, не откладывали", — говорится в нем.

В компании подчеркнули, что на протяжении четырех зим полномасштабной войны энергетики восстанавливают электроснабжение после российских атак и параллельно реализуют новые энергетические проекты.

В частности, ДТЭК построил крупнейшую в мире электростанцию, возведенную во время войны. Ее мощностей достаточно для обеспечения электроэнергией около миллиона украинских семей.

"Мы делаем общее дело. Мы всегда с страной", – подчеркнул Ринат Ахметов.

Ранее ДТЭК была признана крупнейшим частным инвестором Украины в рейтингах ведущих украинских изданий.