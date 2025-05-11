Дожди местами перейдут в мокрый снег: синоптики предупредили о нестабильной погоде в воскресенье

В воскресенье, 11 мая, в Украине ожидается нестабильная и прохладная погода. День будет облачным с прояснениями, а во многих регионах пройдут дожди, местами - даже с мокрым снегом.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ночью осадки прогнозируют в северных, центральных и большинстве западных областей.

Днем дожди накроют почти всю территорию страны, а на юго-востоке они будут слабыми и местами.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, а на юге и востоке столбики термометров поднимутся до +13...+18.

Особенно сложные погодные условия прогнозируют в Карпатах. Там на высокогорье ночью возможен значительный мокрый снег, температура снизится до 0...-5 градусов. Днем потеплеет до +1...+4 градусов.

В Киеве и области также будет прохладно. Ночная температура составит +2...+7 градусов, днем - +9...+14. В течение суток будет идти дождь, а ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики предупредили, что на Украину надвигается холодный антициклон из Скандинавии Riccarda. Он сделает атмосферу неустойчивой и принесет кратковременные дожди и грозы.

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