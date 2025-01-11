Дождь, снег и гололедица: в каких областях Украины испортится погода

12 января в Украине ожидается изменение погодных условий, которое охватит большую часть территории страны. Синоптики прогнозируют облачную погоду, снегопады и гололедицу, что создаст сложности для движения транспорта.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В западных областях в течение суток пройдут небольшие снегопады, ночью в Карпатах умеренный снег.

Снежит также в северных и центральных регионах, хотя осадки будут менее интенсивными. В юго-восточных областях ночью возможен дождь с мокрым снегом, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега.

На остальной территории значительные осадки не прогнозируется. Ветер будет преобладать юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Теплее всего будет в южных регионах, где днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов. В Карпатах на высокогорье морозы будут достигать -10 градусов.

На дорогах, кроме юга, Днепропетровской и Кировоградской областей, ожидается гололедица.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности из-за скользких дорог. Водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными, поскольку погодные условия могут привести к усложнению движения на отдельных участках дорог.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Натальи Птухи, в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Поэтому погода до конца зимы может постоянно меняться .

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