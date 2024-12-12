Дождь с мокрым снегом и гололедица, но не повсюду: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на четверг, 12 декабря

Погода в Украине в четверг, 12 декабря, будет пасмурной во всех регионах. В некоторых областях будет влажно – на востоке и юге ожидается умеренный дождь с мокрым снегом; на западе, кроме Волыни, Львовщины и Закарпатья, будет снег.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В большинстве центральных областей и на Харьковщине ночью местами гололедица и налипание мокрого снега.

Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях осадки синоптики не прогнозируют. Кроме того, украинцев предупредили об гололедице на дорогах во всех областях, кроме юга и юго-востока (объявлено I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха по Украине ночью и днем будет колебаться от -4 до +1 градуса. В то же время, на юге и юго-востоке страны синоптики прогнозируют от 0 до +5 градусов. На высокогорье Карпат ночью -8, днем от -1 до -6 градусов.

На Киевщине и Киеве будет пасмуно, ночью ожидается небольшой снег, днем без осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу (и уровень опасности, желтый). Температура ночью и днем в области от -4 до +1, в Киеве в течение суток -3 градусов.

Также в Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности 11-12 декабря – в связи с приростом снегового покрова, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что 12 декабря в большинстве областей Украины существенных осадков не предполагается. Однако к выходным ожидается смена погоды и похолодания.