Долго считали пропавшим без вести: в Полтавской области простились с погибшим военным Юрием Шустовым. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Полтавской области Юрий Шустов. Защитник погиб во время боевых действий в Покровском районе Донецкой области.

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У воина остались мать и сестра. Об этом сообщает издание "ТелеграфЪ".

Бойца похоронили в Кременчуге

Защитника провели в последний путь 24 июля 2025 года в Кременчуге. Военный долго считался без вести пропавшим. Позже стало известно, что Юрий погиб 29 октября 2024 года в Покровском районе Донецкой области.

Муж служил в звании солдата на должности гранатометчика во 2 пехотном взводе. Друзья военного рассказывают, что он был очень искренний, открытый человек, воспитанный парень, всегда мог прийти на помощь, был очень толерантен с пожилыми людьми, очень уважал детей.

У Юрия Шустова остались мать и сестра. После поминальной службы в Свято-Николаевском соборе похоронили защитника на Свистовском кладбище в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

Что предшествовало

Во Львове 25 июля состоялось прощание с 12 украинскими военнопленными, которые погибли в результате падения российского самолета ИЛ-76 над Белгородской областью 24 января 2024 года. Церемония прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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